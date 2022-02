La BOK a détruit moins de billets ou de pièces en 2021 que l’année précédente

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens utilisent de moins en moins de billets et de pièces de monnaie. Ce phénomène s’est accentué non seulement avec la montée des moyens de paiement autres que le liquide, à savoir la carte bleue ou les cybermonnaies, mais aussi suite à l’essor des transactions commerciales en ligne, dopé par la crise du COVID-19.Comme le pays compte moins d’argent liquide en circulation, la Banque de Corée (BOK) a récupéré moins de billets et pièces endommagés ou pollués. Et elle en a détruit au total 403 millions d’unités en 2021, soit une baisse de 37,2 % en un an.D’après ses données publiées aujourd’hui, la BOK a procédé à la décomposition de 344 millions de billets trop usés ou tâchés l’an dernier, soit une baisse de 43,4 %.Par contre, la banque centrale a désintégré 59 millions de pièces de monnaies, soit une hausse de 74,1 %. Ce progrès s’explique par une forte hausse de ce type de paiement récupéré à ses guichets. Cela signifie que les consommateurs s’en passent davantage que les billets.