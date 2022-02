Météo : weekend glacial en perspective

Photo : YONHAP News

L’Ipchun, le début du printemps selon les termes solaires, a débuté aujourd’hui en Corée du Sud. Mais, le temps ne s’est pas pour autant réchauffé. En effet, il a encore fait très froid sur tout le pays. Séoul et Daejeon ont observé -8°C, Gwangju, dans le Sud-ouest et Ulsan sur la côte sud-est ont recensé -3°C, ce matin. Chuncheon, à la frontière intercoréenne, est même descendu jusqu’à -12°C.Le ciel a alterné entre soleil et nuages tout au long de la journée. De la neige n’a cessé de tomber sur le littoral sud-ouest. Par ailleurs, une grosse quantité est attendue pour ce soir et cette nuit dans la province de Chungcheong, dans le centre-ouest, à Honam, dans les terres sud-ouest et sur l’île méridionale de Jeju.Les températures devraient encore plus chuter ce weekend. Dès demain matin, le mercure repassera sous les -10°C dans la capitale et à Andong, dans le Centre-est. Le centre de la péninsule affichera une moyenne de -7°C, tandis que le Sud sera à environ -4°C. Dans l’après-midi, le thermomètre restera sous les 0°C pour une grande partie du territoire. Pour dimanche, les valeurs seront quasiment identiques avec néanmoins une amélioration de 2°C sur l’ensemble du pays. Un temps mitigé est prévu pour ces deux jours.