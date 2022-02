Photo : YONHAP News

La place financière sud-coréenne a achevé sur une bonne note sa semaine, en confirmant les bons résultats d'hier. Aujourd'hui, le Kospi a gagné 1,57 % pour terminer à 2 750,26 points. Le Kosdaq, quand à lui, a progressé de 1,26 % et finit ainsi à 902,87 points, repassant ainsi les 900 points, moins d'une semaine après être descendu sous cette barre symbolique.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne, mais se renforce face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 371,76 wons (+9,31 wons) et le dollar américain 1 197,00 wons (-9,4 wons).