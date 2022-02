« Ensemble pour un avenir commun », coup d’envoi des JO d’hiver de Pékin

Photo : YONHAP News

Le coup d’envoi des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022 a été lancé. Sous le slogan « Ensemble pour un avenir commun », plus de 2 900 athlètes venant de 91 pays concourront jusqu’au 20 février pour remporter entre autres 109 médailles d’or dans sept sports.La cérémonie d’ouverture a débuté, à 20h heure locale, dans le Stade national connu également comme le « Nid d’Oiseau » pour environ 100 minutes. Sur fond de crise sanitaire liée au COVID-19, la durée de l’événement et le nombre de participants ont été drastiquement réduits par rapport aux JO d’été de Pékin 2008, qui avait offert un spectacle de grande envergure, représenté par 15 000 personnes.L’écran géant LED, situé au cœur du stade, a mis en scène un bloc de glace réalisé en 3D sur lequel l’histoire des JO d’hiver a été retracée, avant d’être transformé en anneaux olympiques. Pendant ce temps, des citoyens chinois ont chanté pour un avenir commun à travers ce rendez-vous sportif planétaire.Avec le boycott diplomatique des Etats-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie, et de la Nouvelle-Zélande, seule une vingtaine de chefs d’Etat, dont le numéro un russe Vladimir Poutine, ont participé à cette liesse. La Corée du Sud a été représentée par le ministre de la Culture, du Sport et du Tourisme, Hwang Hee, et le président de l’Assemblée nationale Park Byung-seug.Dans le stade, la délégation sud-coréenne a fait son entrée au 73e rang selon le nombre de traits de sinogrammes simplifiés du premier caractère de la nation. En raison d’une grande vague de froid notamment, seulement 11 guerriers de Taegeuk au lieu de 20, ont été finalement invités à cette cérémonie d’ouverture. Au total 64 athlètes sud-coréens sont actuellement dans l’empire du Milieu.Les amateurs sud-coréens de sport d’hiver attendent avec impatience l’annonce de la première médaille. De l’avis de nombreux commentateurs, cela sera sans doute demain soir à l’issue du relais par équipes mixte sur piste courte. Il s’agit d’une nouvelle épreuve qui a été incluse au programme. Deux patineurs vedettes du pays du Matin clair, Hwang Dae-heon et Kim Min-jung, y participeront.