Les chefs de la diplomatie sud-coréenne, américaine et japonaise se retrouvent samedi à Hawaï

Photo : YONHAP News

Suite aux lancements successifs de missiles par Pyongyang, Séoul, Washington et Tokyo cherchent à renforcer leur coordination. Leurs ministres des Affaires étrangères ont donc décidé de s’entretenir en présentiel. Ils vont se retouver ce samedi à Hawaï pour réfléchir ensemble aux réponses à apporter face à ces provocations.D’après l’annonce faite par le département d’État américain, son secrétaire Antony Blinken accueillera Chung Eui-yong et Yoshimasa Hayashi, à Honolulu. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a également fait savoir qu’à cette occasion, les trois pays échangeront sur les intérêts communs.Il s’agira de la première rencontre en présentiel des trois hauts diplomates depuis la série de tirs de missiles effectuée par le pays communiste à partir du début de l’année.Etant donné que la Corée du Nord attise les tensions dans la péninsule en mobilisant des missiles ultrasoniques et balistiques à portée intermédiaire et en évoquant la possibilité de lever le moratoire sur le lancement de missiles balistiques intercontinentaux et d’essais nucléaires, ces trois hommes devraient plancher sur les moyens pour y faire face.Cette démarche aurait également pris en compte d’éventuelles actions supplémentaires du régime de Kim Jong-un d’un niveau plus élevé, alors qu’il célébrera le 16 février prochain l’anniversaire de Kim Jong-il, le père et prédécesseur de l’actuel dirigeant du pays communiste. De plus, les exercices militaires conjoints sud-coréano-américains pourraient être un autre motif pour le Nord.Par ailleurs, en plus de cette rencontre à trois, un entretien bilatéral Séoul-Washington est prévu. Dans ce contexte, l’attention se porte désormais sur la possibilité d’une rencontre en tête-à-tête entre les ministres sud-coréen et nippon. Si elle a lieu, ce sera la première entre les chefs de diplomatie des deux pays voisins.Parallèlement à cela, de hauts responsables de la Défense des trois nations ont eu des échanges téléphoniques pour discuter de ces mêmes préoccupations. Et le Conseil de sécurité de l’Onu a tenu une réunion à huis clos suite au lancement de missiles de moyenne portée nord-coréens.