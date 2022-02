Onu : Pyongyang continue de développer ses programmes nucléaire et balistique

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait continué à développer son arsenal nucléaire et balistique l’année dernière. C’est ce que nous apprend le rapport annuel qui vient d’être remis au Comité des sanctions contre Pyongyang sous la tutelle du Conseil de sécurité des Nations unies.Selon l’agence de presse Reuters, le document note qu’aucun essai nucléaire ni tir de missiles balistiques intercontinentaux n’a été reporté ces douze derniers mois, mais le royaume ermite a sans cesse fait progresser ses capacités de production des matières fissiles. Les experts de l’Onu ont indiqué qu’il cherchait à se procurer à l’étranger les matériaux, les techniques ainsi que les savoir-faire nécessaires pour maintenir et réparer son programme nucléaire notamment sur le web.Toujours à en croire le rapport, le pays communiste a fait preuve d’aptitudes accrues de déploiement rapide, d’une grande mobilité et d’une résilience améliorée de ses forces dotées de missiles. En effet, il en a lancé neuf de type balistique à titre d’essai rien que le mois dernier, un record sans précédent.Par ailleurs, les auteurs ont également dressé un état des lieux de ses cyberattaques. D’après eux, le braquage informatique sur les actifs en monnaies virtuelles représente toujours une source de revenu importante et la Corée du Nord cible en permanence des institutions financières et des entreprises de devises numériques dans ce but.Entre 2020 et le milieu de l’an dernier, le royaume ermite aurait volé 50 millions de dollars à au moins trois plateformes d’échange en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ce chiffre a d’ailleurs baissé par rapport au document de 2019, qui a estimé ce montant à 2 milliards de dollars.