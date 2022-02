Les prix dans les restaurants atteignent leur plus haut niveau en 13 ans

Photo : YONHAP News

D’après les données publiées par l’Institut national des statistiques (Kostat), le taux d’inflation des prix dans les restaurants était de 5,5 % en janvier, soit le plus élevé depuis février 2009, où ce chiffre avait atteint 5,6 %.Parmi les 39 plats les plus couramment proposés dans ces établissements, tous ont augmenté par rapport à il y a un an, prenant en compte notamment les kimbap – les rouleaux d’algues -, les hamburgers, et les nouilles instantanées, les plus recherchés par la classe populaire.De leur côté, les tarifs des produits alimentaires et halieutiques ont grimpé de 6,3 % et ceux des produits alimentaires transformés de 4,2 %.Par ailleurs, l’inflation sous-jacente, qui ne comptabilise pas les prix des produits agricoles et pétroliers, a également grimpé de 3 % le mois dernier. C’est la première fois en dix ans que ce chiffre s’élève à ce pourcentage.Le ministère a prévu une poursuite de cette tendance en février, en faisant pression à l’indice des prix à la consommation.