Le gouvernement compte traiter le COVID-19 comme une grippe saisonnière

Photo : YONHAP News

La vague Omicron continue de déferler sur la Corée du Sud. Le nombre journalier de nouvelles infections reste au-dessus de 30 000 depuis trois jours avec 35 286 cas ces dernières 24 heures. Le chiffre a plus que quadruplé par rapport à il y a deux semaines.Le nombre cumulé de contaminés a franchi le seuil du million hier, à savoir 2 ans et 16 jours après la détection du virus dans le pays. Celui de décès a augmenté de 13 pour atteindre 6 886.Néanmoins, le nombre de patients en état critique reste stable avec 270. Il s'établit à moins de 300 pour le 10e jour consécutif. Le chiffre a chuté au quart du niveau le plus élevé, enregistré le 29 décembre dernier. A l’heure actuelle, seulement deux lits de réanimation sur dix sont occupés.Les autorités sanitaires comptent atténuer les mesures de prévention et relancer le retour à la vie normale en considérant le COVID-19 comme une grippe saisonnière, si la situation continue à se stabiliser. L’enjeu est d’assurer le traitement médical des malades en cas de hausse de leur nombre.Le processus de l’enquête épidémiologique va sans doute également changer en s’adaptant à l’Omicron, qui provoque des symptômes modérés ou très légers, voire absents. A partir de la semaine prochaine, les citoyens infectés doivent signaler eux-mêmes leur trajet de déplacement et les personnes avec qui ils ont eu un contact, une tâche effectuée jusqu’à présent par les agents publics.Le système des traitements à domicile sera également remanié. Pour le moment, 146 000 individus sont soignés chez eux, à savoir 88 % de la capacité maximale de gestion. Désormais seuls les patients à haut risque seront surveillés par les fonctionnaires. Ceux âgés de moins de 60 ans et affichant des symptômes bénins pourront bénéficier de l’assistance des cabinets médicaux locaux à distance en cas de besoin.Les réglementations de la quarantaine pour les familles des personnes contaminées seront aussi simplifiées et il leur sera autorisé de sortir pour faire des courses ou acheter des médicaments.Par ailleurs, la prescription des pilules anti-COVID sera élargie aux habitants âgés de plus de 50 ans ayant des maladies sous-jacentes à compter d’aujourd’hui.