Polémique autour du hanbok : Séoul incitera Pékin à respecter la culture des autres pays

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a annoncé hier revendiquer continuellement à la Chine la nécessité de respecter la culture propre de chaque pays, à la suite de la polémique autour du hanbok, costume traditionnel coréen. Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Pékin qui a eu lieu vendredi dernier, une jeune fille habillée de cet accoutrement a figuré parmi les représentants des 56 groupes ethniques de l’empire du Milieu.Le ministère des Affaires étrangères a affirmé que Séoul suivait attentivement les controverses liées à la culture et poursuivrait ses efforts afin d’améliorer la compréhension de Pékin sur la diversité culturelle.Selon un responsable, les deux pays se sont toujours engagés à favoriser les relations entre les deux peuples lors des discussions relatives, et la Corée du Sud continuera de communiquer avec la Chine de façon assurée et constructive. L’officiel a ajouté que le hanbok faisait incontestablement partie de la culture coréenne et que le ministère en ferait sa promotion à l’étranger.Par ailleurs, le président du Parlement sud-coréen, Park Byeong-seug, a également exprimé, samedi dernier, les inquiétudes de Séoul à ce sujet auprès de Li Zhanshu, président du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire, l'assemblée nationale chinoise.