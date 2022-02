14e Assemblée populaire suprême : Pyongyang continue de garder le silence

Photo : KBS News

Le ministère sud-coréen de la Réunification veille toujours à la possibilité de la tenue de la 14e Assemblée populaire suprême prévue initalement dimanche et s’attend à son compte rendu général.Alors que la Corée du Nord avait officiellement annoncé, en décembre dernier, qu’elle allait organiser cette réunion, l’équivalent d’une séance à l’Assemblée nationale en Corée du Sud, le 6 février, aucun média nord-coréen n’a rapporté, pour le moment, la moindre information.Si cette assise a bien été ouverte, les médias nord-coréens devraient rendre public les conclusions de ce rassemblement de délégués venus de toutes les régions du pays, ainsi que les hommages rendus aux défunts dirigeants Kim Il-sung et Kim Jong-il au mausolée installé au Palais du Soleil de Kumsusan. Jusqu’à présent, rien n'a été publié à ces sujets.Les observateurs avancent plusieurs hypothèses sur l’absence des informations de cette séance. Il se pourrait entre autres que le pays communiste ait reporté cet événement dans le cadre de la prévention anti-COVID. Il est également possible que les médias relayent les données concernées une fois la réunion complètement achevée.A cet égard, le ministère de la Réunification a fait savoir qu’il suivait de près le mouvement au Nord en la matière, tout en laissant planer ces deux hypothèses, soit l’ajournement de la réunion à une date ultérieure, soit la publication des résultats de l’assise une fois celle-ci terminée.