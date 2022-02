Le Parlement entame l’examen du budget additionnel

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale s’est mise à examiner le projet du budget supplémentaire destiné au soutien des petits commerçants frappés par la pandémie. La commission compétente du budget et des comptes a organisé la première réunion plénière à ce sujet ce matin.Si chaque comité permanent rend sa délibération demain, le parti au pouvoir, le Minjoo, et l’opposition commenceront leur discussion. Le gouvernement compte établir un additif de 14 000 milliards de wons, soit 10,2 milliards d’euro alors que sa formation présidentielle entend le revaloriser à au moins 35 000 milliards de wons ou 25,5 milliards d’euros. Quant au Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force d’opposition, il souhaite plus que tripler cette somme sans recours à l’émission des obligations d'Etats.Pourtant, l’examen s’annonce houleux. En dehors du désaccord entre les camps politiques, l’exécutif, qui a le dernier mot, ne semble pas vouloir changer son fusil d’épaule. Le ministre des Finances Hong Nam-ki a déclaré vendredi dernier que le gouvernement n’accorderait pas le consentement à l’accroissement du montant de la rallonge.