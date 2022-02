30e anniversaire des relations diplomatiques : les présidents sud-coréen et turkmène le célèbrent en s’échangeant des lettres

Photo : YONHAP News

A l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et le Turkménistan, le président de la République a échangé, aujourd’hui, avec son homologue turkmène des lettres célébrant cet événement.D’après la porte-parole de la Cheongwadae, Moon Jae-in s’est réjoui de la qualité de la coopération bilatérale dans différents domaines, dont la politique, l’économie, la culture et les échanges humains, que les deux pays n’ont cessé de développer depuis l’instauration des liens diplomatiques en 1992. Avant de souhaiter l’élargissement de cette collaboration dans davantage de secteurs.De son côté, Gurbanguly Berdimuhamedow, a notamment salué les échanges actifs bilatéraux dans les domaines de l’énergie et des transports en désirant, lui aussi, voir s’accroître le potentiel de leur travail en commun dans de nouvelles branches.Park Kyung-mee a expliqué cette démarche par l’importance qu’occupe le Turkménistan dans la politique dite du Nord de Séoul et la nécessité de réaffirmer la volonté d’intensifier encore davantage cette coopération.