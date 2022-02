Lee Jae-myung soutenu par 104 ex-hauts fonctionnaires, Yoon Suk-yeol se veut être un président honnête

Photo : YONHAP News

Une association qui regroupe 104 anciens hauts fonctionnaires, de rang de ministre ou de vice-ministre, a vu le jour et a manifesté son soutien à Lee Jae-myung, le candidat à la présidentielle du Minjoo. Le parti au pouvoir s’attend à ce que ces personnalités chevronnées confortent le leadership et la capacité d’exécution de son prétendant.Par ailleurs, l’ancien gouverneur de Gyeonggi a rencontré des hommes politiques conservateurs comme Kim Chong-in, l’ex-directeur de la campagne électorale du Parti du pouvoir du peuple (PPP), afin d’attirer certains électeurs de centre-droite et les indécis.Dans le camp d’en face, Yoon Suk-yeol du PPP s’est engagé à devenir un président honnête et ouvert à la communication avec les citoyens, le Parlement et la presse. Il a confirmé également sa promesse de consacrer 50 000 milliards de wons, soit 36,4 milliards d’euros, pour venir en aide aux petits commerçants et aux travailleurs indépendants frappés par le COVID-19, dans les 100 jours après son investiture. D’ailleurs, la première force conservatrice envisage ouvertement de faire naître un candidat unique de l’opposition en collaborant avec Ahn Cheol-soo du Parti du peuple.Quant à ce dernier, il a annoncé hériter de l’ancien président Roh Moo-hyun qui a dévoué sa vie pour la cohésion sociale et un monde égalitaire, un message destiné aux électeurs progressistes. Enfin, Sim Sang-jung du Parti de la justice a promis de revaloriser le taux de cotisation de la pension nationale si elle est élue à la Maison bleue.