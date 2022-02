Les ouvriers étrangers touchent un salaire annuel moyen de 29,3 millions de wons

Photo : YONHAP News

L’année dernière, 545 000 travailleurs étrangers ont déclaré leurs revenus de 2020. Selon le Service national des impôts (NTS), leur nombre a diminué de 7 % en glissement annuel sur fond de COVID-19. Quant au montant qu’ils ont transmis, il s’est élevé en moyenne à 29,3 millions de wons, l’équivalent de 21 000 euros. Une hausse de 7,1 % par rapport à il y a un an.La somme des impôts déclarés a progressé de 6,4 % pour atteindre 962 milliards de wons, soit 701 millions d’euros. Parmi les ouvriers, les Chinois étaient les plus nombreux avec 36,3 %. Viennent ensuite les Vietnamiens, les Népalais, les Cambodgiens et les Philippins.En revanche, les Américains sont censés payer le plus en représentant 37,8 % de l’ensemble du montant. Ils étaient suivis, par ordre décroissant, des Chinois, des Japonais et des Australiens.