Météo : vers un adoucissement des températures ?

Photo : YONHAP News

Météo Corée prévoit, à partir de cette semaine, un adoucissement des températures hivernales. Néanmoins, ce matin encore, le mercure était relativement bas et négatif sur toute la péninsule, à l’exception de l’île méridionale de Jeju.En revanche, le thermomètre a, quelque peu, grimpé au fil de la journée. Certaines villes du Sud-ouest, dont Mokpo, étaient les plus froides du jour avec 2°C. Une grande partie du Nord du pays affichait 3°C, tandis que les autres régions oscillaient entre 4 et 8°C.Par ailleurs, les nuages étaient au rendez-vous. Un voile blanc s’est installé sur tout le territoire dans la matinée, et devrait perdurer encore jusqu’à ce soir. Seules quelques villes côtières comme Ulsan ou Gangneung, toutes deux dans l'Est, se sont réveillées avec les rayons du soleil.