« The Pirates : The Last Royal Treasure » enregistre plus d’un million d’entrées

Est-ce le signe de la reprise du cinéma ? « The Pirates : The Last Royal Treasure » a dépassé la barre du million d’entrées samedi dernier. Il s’agit du record parmi tous les films sortis cette année, 11 jours seulement après sa sortie en salle.Selon la société de production Lotte Entertainment, le long-métrage du réalisateur sud-coréen Kim Jeong-hoon a cumulé jusqu’à hier 1,09 million de spectateurs, en conservant la tête du box-office du pays du Matin clair depuis sa sortie, le 26 janvier dernier. II suit l’aventure rocambolesque de pirates en quête du trésor du royaume déchu de Goryeo.Le parcours des personnages sur la mer, complété avec des effets spéciaux numériques, offre des scènes spectaculaires. Il est vivement recommandé de le regarder dans les salles en 4DX, qui permettent de ressentir les vagues qui déferlent sur le navire pirate de façon plus vraie que nature grâce à la vibration du siège, au vent et aux gouttes d’eau.« The Pirates », l’œuvre qui partage le même univers, a enregistré 8 millions d’entrées en 2014.