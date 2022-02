Crise ukrainienne : entretien téléphonique entre Moon Jae-in et Ursula von der Leyen

Photo : YONHAP News

Le président de la République a eu, hier, un entretien téléphonique avec la patronne de la Commission européenne, à la demande de celle-ci, a annoncé la Cheongwadae.Sa porte-parole a précisé que Moon Jae-in et Ursula von der Leyen avaient alors échangé pour l’essentiel sur la crise en Ukraine et la sécurité de l’approvisionnement en énergie. Les tensions entre Kiev et Moscou pourraient menacer les livraisons russes de gaz vers l’Europe. Pour déjouer une telle éventualité, celle-ci multiplie les contacts pour diversifier ses fournisseurs et regarde du côté du gaz naturel liquéfié (GNL) américain.Selon Park Kyung-mee, la chef de la Commission européenne a fait part au numéro un sud-coréen des efforts de Bruxelles pour trouver une solution pacifique à la crise ukrainienne et pour éviter les ruptures d’approvisionnement en énergie.Moon a lui aussi plaidé pour la paix et la stabilité dans le pays d’Europe de l’Est. Il en a profité pour évoquer la situation dans la péninsule et la politique nord-coréenne de son gouvernement. Et d’appeler le Vieux Continent à maintenir son soutien au processus de paix et de dénucléarisation. Une assistance assurée par Ursula von der Leyen.Les deux leaders se sont rencontrés en 2021 à deux reprises, à l’occasion des sommets du G7 et du G20, qui ont eu lieu respectivement en juin et en octobre.