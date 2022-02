Blackpink : la vidéo de la chorégraphie de « How You Like That » dépasse le milliard de vues

Photo : YONHAP News

La vidéo chorégraphique de « How You Like That » de Blackpink vient de franchir la barre du milliard de vues sur YouTube. C’est ce qu’a confirmé aujourd’hui YG Entertainment, sa maison de disque.Dévoilé en juillet 2020, le clip a dépassé ce seuil symbolique hier à 22h19, à savoir un an et sept mois après sa mise en ligne. Le groupe féminin est ainsi devenu le premier artiste sud-coréen a réaliser cet exploit avec ce type de contenu.YG Entertainment a précisé que le clip musical principal de cette chanson, publié le 26 juin 2020, a été consulté quasiment 1,05 milliard de fois. Selon le label, la popularité de la chorégraphie comparée à celle de la MV est exceptionnelle.Sachez que ce girls band compte déjà 32 vidéos dépassant les 100 millions de vues sur YouTube, cumulant plus de 22,4 milliards de consultations. Le nombre d’abonnés à sa chaîne officielle s’élève à environ 72 millions.