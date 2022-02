Corée du Nord : l'Assemblée populaire suprême se tient sans Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

La 6e réunion de la 14e Assemblée populaire suprême de la Corée du Nord s’est tenue les 6 et 7 février à Pyongyang, sans la présence de Kim Jong-un. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).C'est le président du présidium, Choe Ryong-hae, qui y a prononcé un discours d’ouverture et également celui de clôture alors que le dirigeant du pays n’a publié aucun message contrairement aux précédentes réunions.Lors de cette assemblée parlementaire, le régime communiste a clôturé le bilan comptable de l'an dernier et confirmé le projet budgétaire pour 2022, qui prévoit une hausse annuelle des dépenses générales de 1,1 %. Le montant alloué au secteur de l’économie connaît un bond de 2 % cette année contre 0,6 % en 2021.Le domaine qui enregistre la plus forte augmentation budgétaire est le service sanitaire. Le budget consacré à la lutte contre les épidémies, dont le COVID-19, augmente ainsi de 33,3 %. Quant à la défense, elle affiche une progression comparable à l’année dernière avec 15,9 % tandis que le développement de la culture socialiste et l’éducation voient leurs moyens progresser de 0,4 % et de 2,6 %.