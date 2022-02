Patinage de vitesse sur piste courte : la Corée du Sud saisit le TAS pour contester les décisions arbitrales

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester l’arbitrage des demi-finales du 1 000m messieurs au programme des épreuves de patinage de vitesse sur piste courte des JO d’hiver 2022.Son comité olympique a expliqué avoir pris une telle décision pour officialiser ce qu'il estime être une injustice afin que les guerriers de Taegeuk n’en soient plus victimes.Tout a commencé hier. Lors des demi-finales disputées au Palais omnisports de la capitale, les patineurs de l’équipe du pays du Matin clair, Hwang Dae-heon et Lee June-seo, avaient franchi la ligne d'arrivée en premier et en deuxième respectivement, mais ils ont tous deux été disqualifiés pour avoir commis une infraction lors d'un changement de couloir. Un arbitrage très peu convaincant au vu des images.Leurs trois adversaires chinois se sont alors qualifiés pour la finale. Deux d’entre eux ont remporté l’or et l’argent. Leur rival hongrois a lui aussi été disqualifié, même après avoir terminé la course en tête.La délégation des sportifs sud-coréens a fait part de sa vive protestation au superviseur. Elle a également écrit une lettre à l'Union internationale de patinage (ISU) et au Comité international olympique (CIO) pour exprimer sa colère.