Corée du Nord : le CSIS révèle une possible base opérationnelle d’ICBM

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) vient de divulger une récente image satellite qui indique l’emplacement d’une base opérationnelle de missiles nord-coréens, jusqu’ici peu connue du grand public.Il s’agit de la base de Hoejung-ri dans la province de Jagang, situé à 338 km de la zone démilitarisée séparant les deux Corées et à 25 km à peine de la frontière chinoise.Le think tank américain estime que ce site satisfait les conditions requises pour les opérations de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), ses travaux de construction ayant récemment été achevés. Et d’ajouter que les engins à portée intermédiaire (IRBM), comme celui tiré par Pyongyang le 30 janvier, y seraient déployés, si les ICBM ne le sont pas dans un court laps de temps.L’existence du site en question a pour la première fois été connu en 2018 par CNN. La télévision américaine l’a alors présentée comme celui de lancement de missiles balistiques intercontinentaux.Si la base a été une zone montagneuse escarpée sur les photos satellites de la CIA, prises en 1974, les travaux de construction des installations souterraines pouvant abriter des missiles et leur pas de tir et de celles destinées à la circulation de véhicules y ont été observés pour la première fois en 2010.De l’avis des experts, Pyongyang aurait choisi de le construire près de la frontière avec l’empire du Milieu pour éviter les éventuelles frappes de Séoul et de Washington.