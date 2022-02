AIEA : l'équipe d'inspection va évaluer le plan de rejet d'eau radioactive de Fukushima

Photo : YONHAP News

Dans un contexte où le Japon envisage de rejeter l'eau radioactive dans l’océan Pacifique, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) va visiter du 14 au 18 février la centrale nucléaire de Fukushima dans le but d'examiner la sûreté de ce plan controversé.L’AIEA qui avait initialement programmé sa visite en décembre 2021 suite à l’accord avec le gouvernement japonais, a dû la reporter face à la montée du variant Omicron du COVID-19.L’équipe composée d’experts internationaux inspectera la centrale sinistrée et analysera la qualité de l’eau qui sera déversée dans la mer ainsi que son influence environnementale, en se basant sur les critères de sécurité et de sûreté de l’agence. Le rapport d’évaluation intermédiaire sera publié au courant de cette année.Sachez que Tokyo a annoncé en avril 2021 son plan de rejeter l'eau radioactive de sa centrale accidentée, frappée par le tsunami consécutif au séisme en mars 2011. Cette décision a provoqué l’opposition de ses pays voisins à commencer par la Corée du Sud et la Chine. L’inspection de l’AIEA est ainsi programmée dans le but d’évaluer la sécurité du plan que l’Archipel espère mettre en place à partir du début de l’année prochaine.Lors de sa visite au Japon en septembre dernier, Lydie Evrard, la directrice générale adjointe de l’agence, a déclaré lors d'une conférence de presse que l'équipe d'évaluation internationale comptera également des représentants de la Corée du Sud et de la Chine.