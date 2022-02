Construction navale : la Corée du Sud est légèrement devancée par la Chine en janvier

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, détrônée par la Chine en 2021 en matière de construction navale, s’est également contentée de la deuxième place mondiale, derrière son pays voisin en janvier 2022.Selon les données publiées par Clarkson Research Services, un cabinet britannique d'études de marché des industries du transport maritime et de la construction navale, les chantiers nautiques ont reçu le mois dernier un peu plus de 3 millions de tonnes brutes compensées (TBC) de commandes, soit une hausse de 72 % par rapport à décembre dernier.Les constructeurs navals du pays du Matin clair ont également vu sur cette période leurs commandes progresser de 160 % en un mois. Pourtant, c’est l’empire du Milieu qui a pris la première place en s'accaparant 48 % du volume total des ouvrages maritimes dans le monde, devant la Corée du Sud (45 %) et le Japon (3%).En revanche, le pays du Matin clair s'est classé à la première place mondiale en termes de fabrication de transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) d’une capacité de 140 000 m³ et de porte-conteneurs de plus de 12 000 EVP, en représentant 67 % des commandes totales de ces navires.