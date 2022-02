COVID-19 : entrée en vigueur jeudi du nouveau dispositif de gestion des patients

Photo : YONHAP News

Le nombre de contaminations au COVID-19 progresse plus rapidement que prévu, en raison du variant Omicron. Face à une telle situation, le gouvernement a mis en place une nouvelle mesure de gestion des patients.Elle concerne en premier lieu les soins à domicile. A partir de ce jeudi, l’état de santé des plus de 60 ans et de ceux qui bénéficient de la pilule anti-COVID sont surveillés deux fois par jour, comme ils le sont actuellement. Des kits de traitement à distance leur seront fournis. Quant aux autres, s’ils ressentent des symptômes, ils doivent eux-mêmes aller consulter un médecin. Et les kits en question ne leur sont pas destinés.Si un membre de la famille est testé positif, les autres vivant sous le même toit n’auront désormais plus besoin de se placer à l’isolement, s’ils ont bien évidemment achevé leur schéma vaccinal.Par ailleurs, à la prochaine rentrée scolaire de mars, les cours seront donnés en principe en présentiel dans tous les établissements. Ceux-ci auront cependant le pouvoir pour prendre leur propre décision en fonction du nombre de contaminations et de la jauge dans les écoles. Quatre options leur seront proposées. Il s’agit d’organiser les cours soit 100 % en présentiel ou en distanciel, ou bien en classe restreinte, ou alors partiellement en ligne.Le protocole sanitaire à respecter dans les écoles change lui aussi. En cas de détection d’infections, les structures concernées recherchent eux-mêmes les cas contacts pour les soumettre au dépistage. Les élèves asymptomatiques font un test antigénique rapide. Si le résultat est négatif, ils peuvent continuer d’aller à l’école, mais ils doivent se faire tester encore à trois reprises dans un délai d'une semaine.Le ministère de l’Enseignement s’est assuré de disposer des kits de 6,5 millions de tests antigéniques rapides. Il entend aussi aménager un centre mobile de test PCR.Côté bilan quotidien des nouveaux cas au coronavirus, ce mardi, il fait état de 36 719 individus.