Additif au budget : Moon Jae-in appelle le Parlement à rapidement voter le projet

Photo : YONHAP News

Moon Jae-in a présidé aujourd’hui le conseil des ministres hebdomadaire de mardi. L’occasion pour le chef de l’Etat d’appeler une nouvelle fois l’Assemblée nationale à voter au plus vite le projet gouvernemental d’un nouvel additif au budget.Le président de la République a alors tenu à expliquer que son exécutif avait présenté au Parlement cette rallonge en janvier, qui n’avait jamais été élaborée jadis, pour aider les petits commerces et les microentrepreneurs en difficulté dans le sillage des restrictions sanitaires.Le locataire de la Maison bleue s’est aussi déclaré prêt à étudier favorablement les propositions raisonnables faites par les députés lors de leur examen du budget. Il a ainsi pris position pour son Premier ministre à l’égard de la possible augmentation du montant alloué. Hier, Kim Boo-kyum a affirmé que si le Parlement parvenait à un tel accord, le gouvernement ferait tous les efforts possibles en ce sens. Pourtant, le ministre des Finances y est, pour le moment, opposé.Le numéro un sud-coréen a également souligné la nécessité pour son exécutif de rester neutre dans la présidentielle le mois prochain et studieux jusqu’à la fin de son quinquennat, qui expirera le 9 mai.Dans le même temps, Moon a donné des instructions pour que le gouvernement se démène en particulier pour lutter contre l’épidémie de coronavirus et se prépare aussi à une éventuelle invasion de l’Ukraine par la Russie.Par ailleurs, lors d’une conférence avec son équipe de la Cheongwadae aujourd’hui, le dirigeant a demandé aux organismes concernés de finaliser rapidement les mesures en préparation pour faciliter le vote des contaminés au COVID-19 et de ceux qui sont placés à l’isolement pour le prochain scrutin national.