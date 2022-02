Un 2e débat présidentiel télévisé prévu vendredi soir

Photo : YONHAP News

Après maintes tractations, un deuxième débat télévisé entre les quatre principaux candidats à la présidentielle de mars est prévu ce vendredi soir. Il sera organisé par l’Association des journalistes, avec quatre chaînes généralistes câblées et deux autres d'information en continu.Pendant deux heures à partir de 20 heures, les quatre orateurs, Lee Jae-myung, Yoon Suk-yeol, Sim Sang-jung et Ahn Cheol-soo, débattront sur les trois grands sujets : la politique, l’économie et le sociétal, et aborderont aussi les thèmes de leur choix.L’association avait voulu organiser la confrontation à l’origine demain soir, mais celle-ci a été repoussée à vendredi. En cause, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force de l’opposition, a contesté la date et le choix du modérateur.Au moins trois autres échanges officiels sont programmés avant l’échéance : les 21 et 25 février et le 2 mars. C’est la Commission électorale nationale (NEC) qui les tiendront.