La course à la Cheongwadae se poursuit

Photo : YONHAP News

La propagation du variant Omicron du coronavirus est aussi au cœur des préoccupations de Lee Jae-myung. Le candidat du Minjoo au pouvoir à la présidentielle de mars a convoqué aujourd’hui une réunion d’urgence dédiée.Il a alors évoqué le fait que le mutant est très contagieux, mais moins dangereux que le Delta, avant d’insister sur la nécessité de mettre en place un nouveau protocole sanitaire adapté à la situation, pour permettre aux restaurants de recevoir jusqu’à minuit les personnes ayant reçu trois doses de vaccin anti-COVID. Cela augmentera aussi le taux de rappel, selon celui qui brigue la succession de Moon Jae-in à la Cheongwadae. Lee a également annoncé ses programmes visant à aider les petits commerces.Son adversaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition, lui, s’est engagé à faire de la Corée du Sud un pays leader des technologies de pointe et à créer pour cela, sous sa propre autorité, une commission scientifique et technologique regroupant des responsables gouvernementaux et des experts. Yoon Suk-yeol en a profité pour pointer du doigt la politique énergétique de l’administration de Moon Jae-in, qui plaide pour la sortie du nucléaire.Sim Sang-jung du Parti de la justice a conclu avec la fédération de cinq coopératives alimentaires un accord visant à atteindre la neutralité carbone et à garantir la sécurité sanitaire des aliments.Enfin, Ahn Cheol-soo du Parti du peuple s’est exprimé devant un club des journalistes chevronnés. Interrogé sur la possibilité d’une candidature unique avec notamment Yoon ou Lee, il a répondu que son objectif est de faire la course seule pour gagner l’élection.