ALE Séoul-Londres : les deux pays évaluent les résultats de l’application

Cela fait un an que la Corée du Sud et le Royaume-Uni ont mis en vigueur leur accord de libre-échange (ALE) bilatéral. A cette occasion, les deux pays ont tenu hier à Londres la première réunion de leur comité commercial.Le ministre délégué au Commerce Yeo Han-koo et son homologue britannique Anne-Marie Trevelyan ont alors fait le point sur les résultats de l’application du traité, avant de décider de lancer, cette année, les négociations visant à l’améliorer, si nécessaire.A noter qu’après l’entrée en vigueur du pacte le 1er janvier 2021, les échanges commerciaux entre les deux pays ont progressé de 32,6 % en un an et leurs investissements ne cessent d’augmenter eux aussi. Les expéditions sud-coréennes vers le pays d’Europe ont grimpé de 33,3 % pour totaliser six milliards de dollars. La Grande-Bretagne est la deuxième destination européenne des investissements du pays du Matin clair.Les deux ministres se sont aussi engagés à travailler en étroite coopération pour l’adhésion de leurs pays au Partenariat transpacifique global et progressiste et ont conclu un mémorandum d’entente stratégique visant la collaboration en matière des chaînes d’approvisionnement.Si les prochaines négociations se tiennent, Séoul entend discuter avec Londres des moyens de collabration pour faire face conjointement au numérique, à la neutralité carbonne et à la pandémie de coronavirus, entre autres.