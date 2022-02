Photo : YONHAP News

Comme annoncé hier, les températures continuent de s’adoucir sur l’ensemble du territoire. Certes, elles restent encore fraîches dans la matinée avec notamment -5°C à Séoul, Jeonju et Daejeon, -4°C à Daegu ou encore -1°C à Busan, mais celles-ci sont en augmentation comparé aux derniers jours. Du fait des valeurs encore assez basses, le risque de verglas est encore élevé. Dans l’après-midi, le mercure était relativement homogène, de 4°C à 8°C dans la moitié nord et de 5°C à 10°C dans l’autre.Le pays du Matin clair s’est réveillé sous un voile nuageux. Mais celui-ci s’est rapidement dissipé, laissant passer les rayons du soleil. Seules la pointe sud-ouest et l’île méridionale de Jeju n’ont pas eu cette chance.