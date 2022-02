Patinage de vitesse : Kim Min-seok offre la première médaille à la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, Kim Min-seok a remporté la première médaille pour la Corée du Sud. Le patineur sud-coréen a décroché ce soir le bronze en patinage de vitesse 1 500m hommes à l’Anneau national de patinage de vitesse de Pékin, avec un temps de 1’44’’24. Il s’agit de son meilleur chrono après les JO de PyeongChang en 2018, où il était déjà monté sur la troisième marche du podium. C’était la première fois qu’un Asiatique décroche une médaille sur cette distance aux Olympiades.Le sud-Coréen de 23 ans, qui a concouru dans le 11e groupe avec le Néerlandais Kjeld Nuis, nouveau champion olympique, a fait un bon départ dans les premiers 300m avec un temps de 25’’38. Il a ensuite accompli la section 300-700m en 25’’38, puis la portion 700-1 100m en 26’’61, avant de réaliser 28’’50 dans les 400 derniers mètres.Nuis a touché le graal avec un nouveau record olympique de 1’43’’21. C’est un autre Néerlandais, Thomas Krol, qui rentre avec le deuxième métal le plus précieux (1’43’’55).Avec l’obtention de cette première récompense tant attendue, la Corée du Sud figure au 20e rang du classement général. La première place est occupée par la Suède. Elle est suivie des Pays-Bas et de la Chine, le pays hôte. La France et le Canada occupent respectivement la 10e et la 11e position.