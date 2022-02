Le président Moon adresse un message de félicitations au patineur Kim Min-seok

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in a envoyé un message de félicitations à Kim Min-seok qui a décroché la première médaille pour la Corée du Sud aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin. Hier soir, le patineur de 23 ans est monté sur la dernière marche du podium en patinage de vitesse 1 500m hommes après avoir terminé la course en 1’44’’24.D’après le locataire de la Cheongwadae, Kim a réécrit l’histoire du sport en remportant pour la deuxième fois de suite une récompense sur cette distance aux Olympiades. Il y a quatre ans, à PyeongChang, il avait en effet complété le podium, une première pour un Asiatique.Le chef de l’Etat a également déclaré que de sa nouvelle obtention à Pékin a donné non seulement de la fierté à ses compatriotes mais aussi de la confiance aux autres guerriers de Taegeuk. Et il n’a pas oublié non plus d’ajouter qu’il suivrait de près les autres compétitions avec les citoyens.La chasse aux médailles de l’équipe sud-coréenne continue dans l’empire du Milieu. Ce soir, la vedette du patinage de vitesse sur piste courte Hwang Dae-heon va tout donner pour toucher le graal en 1 500m messieurs. Idem pour Lee June-seo, qui tout comme Hwang, avait été disqualifié lors des demi-finales du 1 000m hommes pour des raisons « incompréhensibles » non seulement pour les sud-Coréens mais aussi pour de nombreux amateurs de sport du monde entier. La participation de Park Jang-kyuk est encore en suspens. Elle sera décidée dans la journée, car avant-hier le jeune homme de 23 ans a chuté en quart de finale après une collision et, blessé à la main, il a dû aller se faire soigner.