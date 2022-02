Mesures de sauvegarde américaines : Séoul obtient gain de cause à l’OMC

Photo : YONHAP News

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a donné gain de cause à Séoul dans le litige concernant les mesures de sauvegarde de Washington sur les machines à laver. Selon le ministère sud-coréen de l'Industrie et du Commerce extérieur, l’organisme international a rendu ce jugement hier en estimant que cette restriction va à l’encontre de ses accords.Les Etats-Unis appliquent des barrières douanières pour l’importation des lave-linges depuis février 2018 au profit des entreprises locales, prétendant être frappés sévèrement par la concurrence internationale. Un dispositif qui cible de facto les géants sud-coréens, Samsung Electronics et LG Electronics. Trois mois plus tard, Séoul a saisi l’OMC pour annuler cette régulation.A la suite d’une prolongation trois ans plus tard, un droit tarif douanier de 14 à 30 % est imposé sur le quota annuel de 1,2 million d'unités importées à l’heure actuelle.Si Washington accepte ce jugement, les mesures restrictives seront levées en février 2023 après la fin de la procédure de règlement du différend. Dans le cas contraire, il peut faire appel, ce qui est d’ailleurs fort probable, d’autant que l’organe de l'OMC dédié à cette réclamation ne fonctionne plus pour le moment.Cependant, la fin de ces dispositifs protectionnistes ne devrait pas apporter un grand changement car les sociétés du pays du Matin clair ont déjà élargi leurs investissements et leurs productions aux USA pour y faire face.