Pyongyang se vante d’être « le seul pays à tester des missiles ayant pour cible les Etats-Unis »

La Corée du Nord s’est vantée d’être « le seul pays au monde à effectuer des tests de missiles ayant les Etats-Unis dans leur portée », saluant ainsi « la bravoure et l’audace hors normes » de son dirigeant Kim Jong-un.Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères en a fait part hier sur son site Internet en rendant hommage au courage et à l’aplomb extraordinaires de son leader, en rappelant les lancements de missiles que le royaume ermite a effectués en début d’année. Et d’ajouter qu’il était « l’un des rares pays qui puisse faire face aux Etats-Unis alors que les autres gaspillent leur temps à chercher à complaire à Washington ».Le ministère a également affirmé qu’il y a très peu de nations qui disposent de la bombe à hydrogène, de missiles balistiques intercontinentaux et de missiles hypersoniques, en arborant ainsi sa capacité militaire.Pour rappel, le régime de Kim Jong-un est en train d’exacerber les tensions après avoir procédé à sept démonstrations de force le mois dernier et en menaçant de lever le moratoire sur les essais nucléaires ou de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).