COVID-19 : le nombre de nouveaux cas frôle les 50 000

Photo : YONHAP News

La vague Omicron se déferle. La Corée du Sud a recensé ces dernières 24 heures 49 567 nouvelles infections, soit une hausse de plus de 12 000 en un jour. Actuellement, 285 patients sont en réanimation, soit 17 de plus que la veille. Le nombre de décès a progressé de 21 pour cumuler à 6 943.Face à la flambée du virus, les autorités sanitaires ont néanmoins allégé les réglementations sur le confinement afin de faciliter et simplifier la gestion de la pandémie. A partir de demain, les personnes contaminées seront mises en quarantaine pendant une semaine après le test de dépistage, et ce peu importe leur statut vaccinal. Elles seront libérées une fois que le test PCR donnera un résultat négatif.En cas de contact rapproché avec un infecté, seuls les non-vaccinés qui vivent avec ce dernier et ceux qui l’ont croisé dans des établissements à haut risque sont soumis au confinement. Sont compris les Ehpad, les centres de santé mentale et ceux dédiés aux personnes en situation de handicap. Les autres peuvent mener une vie normale, mais sont tout de même conseillés de subir un test dès l’apparition des premiers symptômes.A la fin de l’isolement obligatoire, il est préconisé de respecter rigoureusement les gestes barrières pendant trois jours en portant un masque de type KF 94, l’équivalent du N95.