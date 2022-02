L’examen sur l’additif au budget est toujours semé d’embûche

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale poursuit son examen sur le projet d’additif au budget destiné au soutien des petits commerçants frappés par la pandémie. Cet après-midi, la commission du budget et des comptes délibérera sur l'ampleur finale de la proposition.Le gouvernement a initialement tablé sur 14 000 milliards de wons, environ 10,2 milliards d’euros, mais cette somme a quasiment quadruplé à 54 000 milliards de wons, soit 39,5 milliards d'euros, après la consultation des comités permanents concernés.Néanmoins, le ministre des Finances Hong Nam-ki campe sur sa position de refus avançant les conséquences de cette hausse budgétaire sur le coût de la vie, le marché des obligations d’Etat et le montant de la dette nationale, entre autres.Le parti au pouvoir, le Minjoo, et la première force d’opposition, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), partagent la nécessité de débloquer davantage de moyens financiers que ceux avancés par l’exécutif, mais ils sont divisés sur la méthode. Le premier plaide pour l’émission des titres d’Etat tandis que le second insiste sur la modification de la structure du budget principal.