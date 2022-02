L’Inde proteste contre un message d’un partenaire pakistanais de Hyundai sur le Cachemire

Photo : YONHAP News

Le ministère indien des Affaires étrangère a annoncé, mardi, avoir convoqué la veille l’ambassadeur de Corée du Sud en Inde afin de lui transmettre « son vif mécontentement », suite à la publication d’un message concernant le Cachemire sur les réseaux sociaux de Hyundai Pakistan.Le porte-parole du ministère Arindam Bagchi a également déclaré que les chefs de la diplomatie des deux pays ont eu des échanges téléphoniques au sujet des intérêts communs.Pour rappel, à l’occasion de la Journée de solidarité avec le Cachemire célébrée le 5 février au Pakistan, le partenaire local de Hyundai, Nichat Group, avait posté sur les réseaux sociaux de Hyundai Pakistan « N’oublions pas et soutenons le sacrifice des frères du Cachemire ». Ce qui a provoqué un tollé général auprès des internautes indiens contre le constructeur automobile sud-coréen.Et pour cause : il s’agit d’un sujet hautement sensible puisque l’Inde comme le Pakistan ne cesse de revendiquer, chacun, la souveraineté totale sur ce territoire.De son côté, Hyndai Motors India a exprimé son profond regret sur ce malaise causé aux Indiens en raison d’un tweet contre leur volonté publié par leur partenaire local.