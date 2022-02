Pyongyang pourrait organiser un défilé à l’occasion de l’anniversaire de son fondateur

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord pourrait organiser un défilé militaire à l’occasion du 110e anniversaire de son fondateur Kim Il-sung, qui tombe le 15 avril. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la Voix de l’Amérique (VOA) en se référant aux clichés captés lundi par le service d’images satellite Planet Labs. Selon elle, des colonnes de petits points, qui ressemblent à des soldats ont été identifiés sur un champ d’entraînement situé au nord de la capitale.En ajoutant que de telles traces ont été régulièrement identifiées depuis le début du mois dernier, la radio américaine a estimé entre 400 et 2 000 le nombre d’effectifs qui y sont mobilisés.D’après un responsable de l’armée sud-coréenne, l'analyse des mouvements des militaires du royaume ermite est en cours mais pour le moment, rien n’est à expliquer, ce qui laisse entendre qu’il s’agit du début des préparatifs.En effet, Kim Jong-un avait organisé à deux reprises des parades de grande ampleur en 2012 et 2017, lors des 100e et 105e anniversaires de son grand-père. Et pour optimiser l’effet dramatique, il se pourrait que le régime l'organise de nouveau en avril après l’élection présidentielle au Sud, le 9 mars, et à l'occasion des exercices militaires conjoints sud-coréano-américains.