Lee Jae-myung reçoit le soutien de Lee Nak-yon, Yoon Suk-yeol n'exclut pas une collaboration avec Ahn Cheol-soo

Lee Nak-yon, qui vient d’être désigné à la tête de la campagne électorale du Minjoo a participé à sa première réunion ce matin. L'ancien Premier ministre a affirmé que la formation au pouvoir n’était pas à la hauteur de l’attente de la population sur plusieurs points et que ses erreurs seront corrigées. Lee Jae-myung a salué son soutien, en espérant qu'il servira à attirer davantage d'électeurs.Dans le camp d’en face, le prétendant du Parti du pouvoir du peuple (PPP) s’est exprimé, dans un entretien accordé au quotidien JoongAng Ilbo, sur la possibilité de collaborer avec Ahn Cheol-soo du Parti du peuple pour une candidature unique. Selon Yoon Suk-yeol, s’ils ont confiance l’un envers l’autre et qu’ils partagent la nécessité de l’alternance politique, cette question peut être réglée « en même pas dix minutes devant un café». Il a souligné toutefois n’avoir aucune intention de créer un comité à ce sujet. L’ancien procureur général a par ailleurs ajouté que s’il est élu à la Maison bleue, l’inspection sera menée sur les maux endémiques de l’administration actuelle selon le processus existant.Quant à Sim Sang-jung du Parti de la justice, elle a dévoilé ses promesses concernant le système d’éducation publique, notamment la gratuité scolaire pour les enfants de 3 à 5 ans et l’introduction expérimentale de l’établissement scolaire de neuf ans combinant l’école primaire et le collège.Enfin, Ahn Cheol-soo s’est engagé à mettre en place un département de la lutte contre la corruption capable de mener des investigations indépendantes.