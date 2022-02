La Corée du Nord se vante d’être le seul pays à pouvoir viser les Etats-Unis avec ses essais balistiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord s’est félicitée d’être le seul pays au monde à effectuer des essais de missiles en ayant à leur portée les Etats-Unis, qualifiant ses récents tests de « grande victoire ».Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a en effet salué « le succès remporté grâce à la grande bravoure et l’audace hors normes » de son régime suite aux lancements de missiles effectués le mois dernier. Dans un article publié sur son site Internet, il s’est réjoui que ces démonstrations militaires soient en accord avec la volonté du dirigeant nord-coréen.La diplomatie nord-coréenne a donc notamment apprécié que son pays soit le seul sur la planète à procéder à des tests balistiques ayant à leur portée le continent américain. Et d’ajouter que de nombreuses nations ne cherchent qu’à complaire aux USA tandis que Pyongyang ose les défier. Des propos qui laissent entendre que les récentes manifestations étaient des provocations vis-à-vis de Washington.Le ministère a également arboré sa capacité militaire en soulignant que parmi les 200 pays, très peu disposent de la bombe à hydrogène, de missiles hypersoniques ou ceux de type balistiques intercontinentaux (ICBM). Et de conclure que « toutes ces victoires constituaient le glaive précieux du Juche, la souveraineté du peuple, et l’exploit de Kim Jong-un, qui est en train d’écrire une page victorieuse de l’Histoire ».Pour rappel, la Corée du Nord avait tiré, le mois dernier, à sept reprises, des missiles dont certains de portée intermédiaire Hwasung-12. Par ailleurs, elle continue d’exacerber les tensions en menaçant de revenir sur le moratoire sur les essais nucléaires et d’ICBM.