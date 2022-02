Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens résidant à l’étranger pouront bientôt exercer leur droit de vote pour la prochaine présidentielle. Selon la Commission électorale nationale (NEC), quelque 200 bureaux de vote seront ouverts dans le monde entier entre le 23 et le 28 février de 8h à 17h.Près de 231 000 expatriés sont inscrits sur les listes électorales. Ils peuvent donc se rendre aux urnes à proximité de leur domicile. Les individus qui séjournent à l’étranger pour une courte durée doivent être munis d’une pièce d’identité, et ceux qui sont installés sur le long terme doivent en plus présenter un dossier prouvant leur nationalité sud-coréenne.Les ressortissants qui regagnent leur pays avant cette date peuvent prendre part au scrutin le 9 mars sur leurs terres, après avoir déclaré leur retour à la NEC.