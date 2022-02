Longueur de la laisse des chiens limitée à 2m en public

Photo : YONHAP News

Les propriétaires de chiens devront désormais faire plus attention quand ils promèneront leur animal de compagnie en Corée du Sud. A partir de ce vendredi, après-demain donc, il est obligatoire de maintenir la longueur de la laisse à moins de deux mètres. Ce dispositif vise à éviter de porter préjudice aux autres tout en assurant la sécurité des animaux domestiques. Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales a annoncé l’entrée en vigueur des nouvelles règlementations de la loi sur la protection animale.Quand la corde est trop longue, il faut la tenir au milieu pour garder une distance de moins de deux mètres avec son canidé. Dans les espaces publics à l’intérieur des immeubles d’habitation collective, les maîtres doivent porter leurs compagnons à quatre pattes dans les bras ou les attraper par la nuque afin d’entraver leurs éventuels comportements agressifs. S’il est nécessaire de les laisser marcher dans l’escalier ou l’ascenseur, il faut alors tenir la laisse de façon verticale afin d’avoir un contrôle total de la bête.Toute infraction est passible d'une amende s'élevant à 500 000 wons, l’équivalent de 370 euros. Le ministère a mis en place ces normes il y a un an suite aux discussions menées avec des experts face à la montée des accidents provoqués par des chiens malveillants.Quant aux autres pays, certains Etats américains obligent leurs habitants à tenir les chiens en laisse d’une longueur maximale de 1,8 mètre en public alors que l’Allemagne, l’Australie et certaines provinces canadiennes ont fixé la limite à deux mètres.