Moon Jae-in reçoit le Secrétaire général de l’OCDE à la Maison bleue

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in a reçu ce matin le Secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'Australien Mathias Cormann, à la Maison bleue. Il l’a félicité d’être le premier citoyen d'un pays de la région Asie-Pacifique élu à la tête de cette organisation.Selon le locataire de la Cheongwaddae, le mot-clé du conseil des ministres du Programme régional pour l'Asie du Sud-est (SEARP) de l’OCDE, « Avenir plus intelligent, vert, inclusif et centré sur les humains » représente l’esprit de la collaboration entre Séoul et l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean). Il a souligné que cette valeur était essentielle pour la reprise mondiale de l’ère post-COVID-19, s’attendant à ce que l’OCDE joue un rôle plus important pour conduire le monde dans cette direction.Moon a également ajouté que la Corée du Sud ferait de son mieux pour être à la hauteur de son statut de vice-président de la Réunion du Conseil ministériel (RCM) de cet organisme, lors de la 25e année de son adhésion à ce dernier.Un peu plus tard, le numéro un sud-coréen s’est entretenu avec le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son. Il a affirmé que Séoul et Hanoï maintenaient des liens idéals excepté la réduction des échanges humains sur fond du COVID-19, et a espéré que leur alliance se rehausserait d’un cran cette année, qui marque le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques.Ces rencontres ont eu lieu en marge de la réunion ministérielle du SEARP, organisée par le pays du Matin clair aujourd’hui, en tant que pays hôte conjoint.