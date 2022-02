Mine de Sado : Moscou s'oppose à la tentative d’inscription au patrimoine mondial par Tokyo

Photo : KBS News

La Russie a critiqué la tentative du Japon de faire inscrire son ancienne mine de l’île de Sado au patrimoine mondial de l’Unesco.Selon l'agence de presse russe RIA Novosti, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères a annoncé hier, lors d'un point de presse régulier, que son pays comprenait la réaction de la Corée du Sud à cette candidature, puisque l'Archipel ne cesse d'essayer d'effacer les actes criminels commis par ses ancêtres lors de la Seconde guerre mondiale.Maria Zakharova a ainsi indiqué qu'il serait impossible de nier les atrocités perpétrées par les impérialistes nippons de l'époque, ainsi que le travail forcé des peuples venus des pays qu'ils ont colonisés.La diplomate russe a également souligné que Moscou continuait de soutenir la position non politisée de l'Unesco et du comité du patrimoine mondial, avant de suggérer que les dossiers controversés soient exclus de ces institutions. Elle aurait ainsi demandé que la candidature de la mine controversée soit rejetée.Pour rappel : Tokyo a déposé le 1er février la demande d'inscription de la mine de Sado au patrimoine mondial de l'Unesco. Plus de 1 200 Coréens furent forcés d'y travailler dans des conditions difficiles pendant l'occupation japonaise.