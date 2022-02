Moon Jae-in félicite le premier médaillé d’or sud-coréen à Pékin Hwang Dae-heon

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat Moon Jae-in a adressé un message de félicitations et de remerciements à Hwang Dae-heon qui a touché hier soir le graal, en patinage de vitesse sur piste courte 1 500m messieurs, au Palais omnisports de la capitale chinoise. Il s’agissait de la première médaille d’or pour la Corée du Sud aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin qui ont débuté vendredi dernier.La vedette du patinage sud-coréenne est montée sur la plus haute marche du podium avec un temps de 2’09’’219, devançant son adversaire canadien Steven Dubois (2’09’’254). Ses compatriotes Lee June-seo et Park Jang-hyeok sont arrivés, respectivement, à la 5e et à la 7e position.Selon le locataire de la Maison bleue, le « cadet de l’équipe sans peur » de PyeongChang est devenu l’ « as » à Pékin et il a témoigné que la République de Corée excelle en patinage de vitesse sur piste courte. Tout en ajoutant que sa course d’hier restera longtemps gravée dans nos mémoires, il l’a remercié d’avoir donné du courage à l’ensemble des athlètes sud-coréens. Et il n’a pas oublié de lui souhaiter le meilleur et de belles performances pour la suite.Mercredi soir, les amateurs de sports d’hiver en Corée du Sud étaient aux anges. Car avant la victoire de « Hwangtastic », c’est ainsi qu’on surnomme Hwang Dae-heon qui est fantastique, les courses pour définir les patineuses de short-track qui vont participer aux quarts de finale du 1 000m et celles aux finales du relais 3 000m se sont tenues.Dans la première épreuve, Choi Min-jeong et Lee Yu-bin ont été qualifiées. Et un clin d’œil à Choi qui a établi un nouveau record olympique : 1’28’’053. Et dans la seconde, l’équipe sud-coréenne - composée des deux patineuses mentionnées précédemment ainsi que de Kim A-lang et Seo Whi-min - a obtenu son billet. A suivre de près les prochaines courses aux médailles des guerrières de Taegeuk vendredi et dimanche.