COVID-19 : mise en place de nouvelles mesures de lutte contre l’Omicron

Photo : YONHAP News

Face à la poussée fulgurante du variant Omicron du coronavirus, les autorités sanitaires ont réajusté le dispositif de riposte à l’épidémie, qui entre en vigueur dès aujourd’hui. Il s’agit pour l’essentiel de classer les patients en deux catégories, celles de « suivis intensifs et ordinaires ».L’enjeu principal de cette révision est de se concentrer sur les soins à domicile du premier groupe, qui comprend les malades à haut risque, comme les plus de 60 ans et les quinquagénaires concernés par la pilule anti-COVID. Ils recevront désormais des kits d’autodiagnostic et seront surveillés, deux fois par jour, par les cliniques dédiées. A ce stade, plus de 600 établissements y participeront à travers le pays. Cela permettra de gérer jusqu’à 200 000 individus contaminés, selon les explications du gouvernement.Quant aux patients qui font partie du second groupe, ils se soigneront eux-mêmes chez eux. Et lorsqu'ils ressentent des symptômes évidents, ils pourront recourir à des consultations téléphoniques avec des cabinets de médecine de proximité ou des centres de soutien aux soins à domicile des collectivités locales.Autre changement annoncé par l’exécutif. Il concerne les règles de confinement. Une personne positive ne sera obligée de s’isoler qu’une semaine à compter du jour de son dépistage, indépendamment de la présence de symptômes et de la vaccination. Et en cas d’infection d’un membre de la famille vivant sous le même toit, la quarantaine ne sera plus obligatoire pour les autres, s’ils sont complètement vaccinés.En ce qui concerne le bilan quotidien, ce jeudi, la Corée du Sud dénombre 54 122 cas positifs. Un nouveau record. Dans ce contexte, on a appris qu’environ deux millions de doses de vaccin de la firme américaine Novavax, produit localement, seraient disponibles dans le pays avant la fin du mois.