Excédent de la balance courante sud-coréen : augmentation de 16,3 % en 2021

Photo : YONHAP News

La balance courante de la Corée du Sud pour 2021 a présenté un solde excédentaire de 88,3 milliards de dollars, soit 16,3 % de plus sur un an, mais un peu moins cependant que les prévisions de la Banque de Corée (BOK), estimées à 92 milliards de dollars.Plus précisément, l'excédent de la balance des biens est passé de 80,6 milliards de dollars en 2020 à 76,21 milliards l’année suivante. La hausse de 25,5 % des exportations pour la même période a été surclassée par les importations qui ont augmenté de 31,2 %, en raison de la montée en flèche des cours des matières premières et de la demande des biens-capitaux et ceux de consommation.Quant à la balance des services, elle a été déficitaire de 3,11 milliards de dollars, soit 11,56 milliards de moins par rapport à il y a un an.Le compte des revenus primaires liés aux salaires, dividendes et intérêts, a été excédentaire de 19,33 milliards de dollars, soit 5,84 milliards de plus sur un an, l'évolution la plus élevée jamais enregistrée.Si l'on ne regarde que le mois de décembre dernier, le surplus de la balance courante, qui reste positif depuis mai 2020, a atteint 6,06 milliards de dollars, soit 6 milliards de moins en glissement annuel. Cette baisse est due notamment à la contraction de la balance des biens à la hauteur de 6,12 milliards de dollars.De son côté, les revenus des services ont été déficitaires de 240 millions de dollars, soit 200 millions de moins sur un an, grâce au rebond de l'excédent de la balance des transports. Celui des revenus primaires a, quant à lui, enregistré 2,47 milliards de dollars, soit 120 millions de moins, en raison de l'augmentation des dividendes attribuées aux investisseurs étrangers.