Le négociateur nucléaire sud-coréen estime fluctuante la situation dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen s’est envolé hier pour Hawaï pour une série d’entretiens, aujourd’hui, à deux et à trois avec ses homologues américain et japonais.Avant de monter dans l’avion, Noh Kyu-duk a eu un bref échange avec les journalistes. Il a alors affirmé que la récente situation dans la péninsule devenait « considérablement fluctuante » en raison des facteurs interne et externe, et que pour y maintenir la stabilité, il était donc plus important que jamais de travailler en coopération avec les Etats-Unis.L’émissaire a également espéré que la rencontre avec l’Américain Sung Kim et le Japonais Takehiro Funakoshi serait une occasion opportune pour discuter, de manière approfondie, des moyens concrets de s’engager vis-à-vis de la Corée du Nord au premier semestre de l’année.Questionné sur l’initiative de Séoul visant à déclarer officiellement la fin du conflit fratricide, le diplomate l’a qualifiée d’utile pour relancer le processus de paix entre les deux Corées et pour les négociations visant la dénucléarisation.Noh a par ailleurs fait savoir que le pays du Matin clair continuait de se concerter sur la question liée à la péninsule avec le Japon également, en le décrivant comme un important partenaire.