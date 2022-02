Le gouvernement renforce des mesures fiscales incitatives pour booster l’économie

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé d'abolir le plafond de 5 000 dollars appliqué lors de l'achat dans les boutiques de détaxe domestiques par ses compatriotes qui voyagent à l'étranger. Ces limites seront ainsi supprimées, 43 ans après leur instauration, dans le but de soutenir ces commerces durement frappés depuis l’éclatement de la pandémie de COVID-19.C'est l'une des mesures fiscales incitatives annoncées dans le projet de règles d'application de l'amendement de loi fiscale 2021, rendu public hier. Elles entreront en vigueur le mois prochain.La liste des installations industrielles éligibles à l'exonération d'impôts a été également déterminée. Il s'agit des sites de production relatifs aux trois technologies nationales stratégiques qui sont les semi-conducteurs, les batteries et les vaccins.Pour les semi-conducteurs, la déduction d'impôt sera appliquée dans les usines de fabrication des mémoires de type DRAM de moins de 16 nanomètres, de NAND flash de 128 giga-octet, de mémoires de future génération, et de tranches à semi-conducteur. Elle profitera également aux centres de production d'accumulateurs lithium de haute performance ou de vaccins contenant des substances de défense, entre autres.Les PME de ces filiales bénéficieront ainsi d'une déduction fiscale de 16 % alors que les grandes entreprises et les firmes de taille moyenne, d'une de 6 et de 8 % respectivement. Une exemption fiscale de 3 ou 4 % supplémentaire pourra s'appliquer à la hausse des investissements réalisés par rapport à l'an précédent.181 installations réparties dans les onze nouveaux secteurs de la croissance dont la neutralité carbone, contre 155 provenant des dix actuels, seront éligibles à cette déduction. Les bénéfices fiscaux seront également attribués en prenant compte du nombre plus élevé de médicaments importés contre les maladies rares.Ce n'est pas tout. Si une PME augmente ses salaires plus que la moyenne, qui a été revue à la baisse à 3 %, elle verra son impôt déduit de 20 % de la différence entre sa hausse et la moyenne.