Réorganisation prochaine du Commandement de missiles de l’armée de terre

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense entend réorganiser le Commandement de missiles de l’armée de terre pour élargir sa composition et sa vocation. Aujourd’hui, il a notifié l’amendement en ce sens de la loi concernée.A partir d’avril, la nouvelle structure s’appellera le Commandement stratégique de missiles et sera dirigée par un lieutenant-général, et non plus par un général de division.Le QG actuel, qui opère principalement les missiles balistiques et de croisière, a vu le jour en 2014. Depuis, les capacités balistiques de l’armée se sont considérablement améliorées et les sud-Coréens exigent de plus en plus que cette dernière soit plus performante dans la dissuasion stratégique afin de mieux faire face à la menace sécuritaire tous azimuts. D’où la nécessité de restructurer cet organisme, selon les explications du ministère.Le nouveau commandement aura pour missions de mieux se préparer à l’évolution de la menace de Pyongyang, qui continue de développer ses technologies liées aux missiles, et de frapper avec précision les cibles « stratégiques et opérationnelles », en temps de guerre.