Le Musée national de Corée dévoile son agenda 2022 des expos

Photo : YONHAP News

Le Musée national de Corée a rendu public hier le plan de gestion muséal et le planning des diverses expositions qu'il organisera cette année.Pour célébrer le 1er anniversaire du don des collections de Lee Kun-hee, le défunt président du groupe Samsung, le musée en présentera, à partir du 28 avril pour quatre mois, 300 ouvrages couvrant de l'ère préhistorique jusqu'à l'époque contemporaine.En novembre, une exposition célébrant le 10e anniversaire du retour des « Uigwe de Oegyujanggak » de France sera organisée. Les visiteurs pourront découvrir 297 archives des rites royaux de la dynastie Joseon ainsi que 400 représentations des objets, vêtements ou accessoires inscrits dans ces ouvrages.De nombreux événements seront également préparés pour présenter les cultures des autres pays, dont la civilisation aztèque en mai, et le trésor de la maison de Habsbourg en octobre, à l'occasion du 130e anniversaire de la diplomatie entre Séoul et Vienne.La culture du pays du Matin clair sera elle aussi appréciée à l'étranger. La Galerie Freer et Sackler des Etats-Unis organisera en mai une exposition sur l'architecture traditionnelle des dix premiers siècles de Corée, soit de l'époque des Trois Royaumes à la période du Silla unifié. Le Musée de l'or en Colombie accueillera, en octobre, des porcelaines et céladons de Corée.